Петербургский третьеклассник попал в больницу после занятия боксом

В стационар мальчика доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, отеком головного мозга и множественными ссадинами.

В среду, 6 ноября, стало известно о том, что в Петербурге третьеклассник попал в больницу после занятия боксом. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По словам родителей, мальчик получил травму головы еще 2 ноября. В течении нескольких дней ребенку стало хуже: появились судороги и тошнота. В стационар несовершеннолетний попал с закрытой черепно-мозговой травмой, отеком головного мозга и множественными ссадинами.

По факту получения травм проводится проверка.

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