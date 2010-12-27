В сети снова появились слухи о разводе Петросяна и Степаненко

На этот раз супруги делят в суде совместно нажитое имущество.

В сети снова появились слухи о разводе известных российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. На этот раз супруги делят совместно нажитое имущество. По словам РИА Новостей, иск был зарегистрирован в суде 4 июля 2018 года.

Сам Петросян опроверг слухи о разводе и заявил, что ничего не знает об иске. Евгений и Елена познакомились в 1979 году, спустя шесть лет молодые люди поженились. За последние годы разные СМИ не раз говорили о разводе звездных супругов. Однако эта информация никогда не подтверждалась.

Ранее мы писали, что супруги из Челябинска собираются разводиться из-за Роналду и Месси.

Фото: ВКонтакте / Евгений Ваганович Петросян