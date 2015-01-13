Юбилейный концерт Городской детской музыкальной школы имени С. С. Ляховицкой пройдет 30 апреля в Большом зале филармонии на Михайловской улице. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Концерт будет посвящен 80-летию Победы, 90-летию Городской детской музыкальной школы имени С. С. Ляховицкой, а также 125-летию со дня рождения композитора Исаака Дунаевского. Вечер станет праздником музыки и преемственности поколений.

В сопровождении симфонического оркестра Государственной филармонии Петербурга для детей и молодежи под управлением главного дирижера Михаила Голикова на сцене выступят коллективы и солисты музыкальной школы имени Ляховицкой и ансамбль "Мама@Хор" под руководством Татьяны Ершовой.

В программе ожидаются инструментальные, хоровые и симфонические сочинения Исаака Дунаевского.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия