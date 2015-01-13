  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Юбилейный концерт Городской детской музыкальной школы имени С. С. Ляховицкой
Сегодня, 19:00
325
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Юбилейный концерт Городской детской музыкальной школы имени С. С. Ляховицкой

0 0

Юбилейный концерт Городской детской музыкальной школы имени С. С. Ляховицкой пройдет 30 апреля в Большом зале филармонии на Михайловской улице. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Концерт будет посвящен 80-летию Победы, 90-летию Городской детской музыкальной школы имени С. С. Ляховицкой, а также 125-летию со дня рождения композитора Исаака Дунаевского. Вечер станет праздником музыки и преемственности поколений. 

В сопровождении симфонического оркестра Государственной филармонии Петербурга для детей и молодежи под управлением главного дирижера Михаила Голикова на сцене выступят коллективы и солисты музыкальной школы имени Ляховицкой и ансамбль "Мама@Хор" под руководством Татьяны Ершовой. 

В программе ожидаются инструментальные, хоровые и симфонические сочинения Исаака Дунаевского. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии