Юбилейный концерт Городской детской музыкальной школы имени С. С. Ляховицкой

Концерт будет посвящен 80-летию Победы, 90-летию Городской детской музыкальной школы имени С. С. Ляховицкой, а также 125-летию со дня рождения композитора Исаака Дунаевского. Вечер станет праздником музыки и преемственности поколений.
В сопровождении симфонического оркестра Государственной филармонии Петербурга для детей и молодежи под управлением главного дирижера Михаила Голикова на сцене выступят коллективы и солисты музыкальной школы имени Ляховицкой и ансамбль "Мама@Хор" под руководством Татьяны Ершовой.
В программе ожидаются инструментальные, хоровые и симфонические сочинения Исаака Дунаевского.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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