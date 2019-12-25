Концерт "Юбилей Джона Леннона"

Приглашенные гости исполнят песни легендарной The Beatles.

Поклонники группы The Beatles отметят день рождения Джона Леннона. В этом году музыкант мог бы отметить свой юбилей ― 80-летие. В честь праздника на сцене клуба Money Honey выступят более 20 исполнителей. Среди них ― Владимир Исаев, Леонид Тихомиров, Crazy Diamond, Маша Иванова и другие. Вечеринка будет проходить на двух этажах.

Мир прошёл через множество перемен за те шесть десятков лет, что в нём звучит музыка The Beatles. Иные из этих перемен благодаря ей и стали возможны. И она продолжает звучать в этом мире, какой бы облик он ни принимал. говорится в сообщении организаторов.

Место: Садовая улица, 28-30

Цена: 250 рублей

Фото: архив Fotocollectie Anefo Reportage



