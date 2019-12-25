Юбилей Блока в Петербурге отметят выставкой, посвященной матери поэта

В день рождения поэта его Музей-квартиру откроют для небольшого количества посетителей.

28 ноября исполняется 140 лет поэту Александру Блоку. В честь юбилея знаменитого автора в Северной столице запланирована специальная программа мероприятий. Об ее подробностях на пресс-конференции в ТАСС 23 ноября рассказали методист по научно-просветительской деятельности Музея-квартиры А.А. Блока Анна Горегина и Наталия Грякалова, главный научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН, руководитель группы по изданию академического полного собрания сочинений и писем Александра Блока.

У нас двойной юбилей. 140 лет Александру Блоку и 40 лет Музею-квартире Блока. Сорок лет назад открылся первый в Петербурге музей Серебряного века и был посвящен центральной фигуре того времени, Александру Блоку - рассказала Анна Горегина.

В честь юбилея Музея-квартиры Блока 25 ноября в формате онлайн состоится открытие выставки, посвященной матери поэта. Программа мероприятий будет интересна не только любителям творчества поэта, но и малышам и подросткам – готовятся мастер-класс по вышиванию, экскурсии, чтение стихотворений и викторины.

С 26 ноября стартуют "Блоковские чтения" в рамках трехдневной конференции совместно с Институтом русской литературы (Пушкинским домом) РАН – лекции, семинары о жизни и творчестве поэта. Участие в конференции примут не только российские специалисты, но и ученые из Америки, Японии, Венгрии, США и других стран.

28 и 29 ноября, в честь дня рождения поэта, пройдет "стихийная" экскурсия – запланирован маршрут по Коломне Александра Блока, в этом году еще разработана автобусно-пешеходная экскурсия по Северной столице.

Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Пушкинского дома.

Ранее мы писали про премьеру спектакля "Двенадцать" на сцене Александринского театра.

Фото: Акварель Ольги Ивлевой "Парадная в доме Блока" 2017 (Instagram / Музей-квартира А. А. Блока, @blok_museum)

Текст: Анастасия Свиридонова