Явка на референдуме за независимость Каталонии превысила количество избирателей

Референдум в Каталонии Испания и Еврокомиссия признала незаконным.

Власти Каталонии рассказали, что за отделение высказались 90% населения. За это решение проголосовало более двух миллионов человек, против - всего около 180 тысяч, 66 тысяч бланков признали недействительными. Сама ситуация на референдуме породила беспорядки и хаос. Полиции пришлось успокаивать людей с применением оружия, стреляя резиновыми пулями в особо буйных представителей.

Глава Каталонии считает, что жители заслужили отделение от Испании и требует от правительства признания прав местного населения. С этим не согласилась Еврокомиссия. Специалисты признали референдум незаконным и предупредили, что выход Каталонии из состава государства не означает автоматического вступления новой страны в Евросоюз. В Мадриде также заявили, что выборы прошли со всевозможными нарушениями. По их данным, проголосовало более 100,88% человек, что невозможно чисто технически. Каталония же объясняет данное несоответствие ошибкой в подсчетах.

В настоящее время на неспокойную территорию Испания перебросила силы Гражданской гвардии. Известно, что на референдуме пострадало как минимум 840 человек.