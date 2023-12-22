Петербурженка столкнулась с ястребом-тетервятником в Удельном парке

Женщина уверена, что в тот момент прошла "боевое крещение".

Животный мир весьма разнообразен: в нём встречаются как милые создания, так и те, кто вызывает у человека страх. Петербурженка Ольга столкнулась с опасной стороной фауны, увидев ястреба-тетревятникаа в Удельном парке. Она поделилась своим непростым опытом, который произошёл 9 февраля, в сообществе "Удельный парк" ВКонтакте.

Ольга недавно присоединилась к сообществу горожан, увлекающихся птицами и их наблюдением, то есть, занялась бёрдвотчингом. В прекрасный солнечный день она отправилась в Удельный парк, где всегда можно увидеть много разных птиц, таких как синицы и снегири. Однако на этот раз Ольга заметила прилетевшего голубя, который искал пищу, кружась над сугробами. Женщина решила покормить его сухариками и сделать фото. Однако внезапно из ниоткуда примчалась большая коричневая птица и мгновенно унесла голубя в когтях.

От неожиданности я нажала на кнопку затвора, поэтому сцена получилась с края кадра. Пока я думала, спасать голубя или снимать, ястреб-тетеревятник, а это был он, уже взмыл со своей жертвой ввысь и был таков. Вся эта сцена произошла на расстоянии 4 метров от моей скамейки Ольга, петербурженка

Ольга уверена, что в тот момент прошла "боевое крещение". После такого зрелища она решила, что может переключиться на фотографирование грибов и цветов, чтобы больше не наблюдать сцены естественного отбора в природе.

Ранее мы сообщили о том, что по дороге в районе Бугров пробежала стая лосей.

Фото: ВКонтакте / Удельный парк (Ольга Окунева)