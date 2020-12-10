Осеняя Ярмарка вакансий стартует в Петербурге

В рамках мероприятия пройдут встречи с представителями крупнейших городских компаний.

В среду, 21 сентября, в Петербурге начнётся осенняя ярмарка вакансий. Мероприятие продлится 2 дня подряд. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по труду и занятости Северной столицы.

Ярмарка организована ведомством и Центром занятости населения города. В её рамках участники смогут выйти на конктакт с представителями крупных компаний, узнать о наличии вакансий по интересующей специальности, проконсультироваться с HR-специалистами и научиться писать выигрышное резюме.

Об участии в мероприятии заявили компании "Красный Октябрь", "Мостотрест", "Петербургский метрополитен", а также Северо-Западный Инжиниринговый Центр, ГУ МЧС РФ, Национальная спутниковая компания, "Газпром Арена".

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Фото: Piter.TV