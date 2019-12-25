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В Петербурге почти на 150% вырос спрос на репетиторов по китайскому языку
Сегодня, 11:55
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В Петербурге почти на 150% вырос спрос на репетиторов по китайскому языку

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В среднем по городу стоимость урока оценивается в 950 рублей.

По сравнению с августом 2021-ого года, в петербуржцы стали гораздо активнее искать репетиторов по китайскому языку. Об этом свидетельствует исследование  "Авито Услуг". 

Аналитики сравнивали число предложений сейчас и год назад. Как выяснилось, спрос на на репетиторов по китайскому в Петербурге поднялся на 146%, а сами преподаватели разместили на треть больше объявлений по теме. В среднем 1 занятие стоит 950 рублей. 

Судя по исследованию, интерес к азиатским языкам растёт по всей России. Так, в 2 раза увеличился спрос на изучение арабского, набирают популярность корейский и японский. 

Ранее мы сообщили о том, что в июле юридические вакансии стали самыми высокооплачиваемыми.

Фото: Pxhere

Теги: китайский язык, репетиторы, санкт-петербург, услуги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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