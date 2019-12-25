Яндекс.Карты помогут петербуржцам быстро ориентироваться в метро

Вся информация теперь доступна в деталях маршрута на общественном транспорте.

В Яндекс.Картах теперь можно посмотреть номер выхода из метро, от которого удобнее добираться до места назначения. А также узнать, в какой вагон садиться, чтобы оказаться ближе к этому выходу по прибытии на станцию. Об этом сообщила пресс-служба Яндекс.Карт.

Вся информация теперь доступна в деталях маршрута на общественном транспорте. Достаточно построить маршрут, нажать на один из предложенных вариантов проезда на метро и откроются подробности.

Новая опция поможет быстро ориентироваться на станциях с большим количеством выходов и переходов. Опция доступна в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Ранее Путин поручил представить предложения по развитию петербургского метрополитена.

Фото: Piter.tv