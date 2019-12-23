Ямальскую журналистку уволили после вопроса Путину

Руководство вынудило девушку уйти из редакции.

Корреспондент ОГТРК "Ямал-Регион" Алиса Яровская вынужденно уволилась после большой пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря. Работодатель сам предложил ей уйти, сообщил Znak.com.

На встрече главы государства и журналистов Яровская спросила о строительстве моста через Обь, который проводится в рамках большого проекта "Северный широтный ход" (СШХ). Журналистка отметила, что в последнее время проект затих, несмотря на усилия главы региона в нем, и предложила подключить к строительству федеральные силы. Путин ответил, что проект важен, но он не стал бы выделять его среди других.

Как выяснилось, руководству региона не понравилось высказывание Яровской об активности главы в проекте СШХ. Также есть вариант увольнения из-за того, что журналистка задала не согласованный с редакцией вопрос. По третьей версии Яровскую вынудили уйти из-за ее комментария о том, что Путин хорошо выглядит, но "ботокса и филлеров" девушка на президенте не заметила.

Путин ответил на вопрос о "манипулировании СМИ" на пресс-конференции.

Видео: Большая пресс-конференция Владимира Путина