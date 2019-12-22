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Путин ответил на вопрос о "манипулировании СМИ" на пресс-конференции

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Четырехчасовая беседа главы РФ с журналистами прошла 19 декабря.

После большой пресс-конференции Владимир Путин дал телеканалу "Россия 1" интервью, в котором прокомментировал возможные манипуляции во время ответов на вопросы журналистов. В кулуарах журналист телеканала сказал главе РФ, что западные СМИ будут писать о полном контроле мероприятия и манипулировании, и спросил его о технологии. 

Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации",
— ответил Путин

Он подчеркнул, что многие вопросы журналистов демонстрируют тренды экономики и социальной сферы.

Очень полезно, представляет большой интерес и, конечно, свидетельствует о нашей открытости", 
подытожил президент России

Видео: Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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