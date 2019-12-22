Путин ответил на вопрос о "манипулировании СМИ" на пресс-конференции

После большой пресс-конференции Владимир Путин дал телеканалу "Россия 1" интервью, в котором прокомментировал возможные манипуляции во время ответов на вопросы журналистов. В кулуарах журналист телеканала сказал главе РФ, что западные СМИ будут писать о полном контроле мероприятия и манипулировании, и спросил его о технологии.
Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации",
— ответил Путин
Он подчеркнул, что многие вопросы журналистов демонстрируют тренды экономики и социальной сферы.
Очень полезно, представляет большой интерес и, конечно, свидетельствует о нашей открытости",
подытожил президент России
Видео: Большая пресс-конференция Владимира Путина
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