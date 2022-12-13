Яхт-клуб "Смоленка" построят на намыве Васильевского острова

Гендиректор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров считает, что инвестиции в проект могут составить не менее 2 млрд рублей.

Яхт-клуб "Смоленка" построят на намывных территориях Васильевского острова. В эту же локацию перенесут яхтенный комплекс "Геркулес" из-за строительства второй башни "Лахта Центра". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Яхт-клуб Санкт-Петербурга реализует этот проект на выкупленном участке в устье реки Смоленки. Как рассказал представитель компании Алексей Жиров, в ходе намыва территории на участке образовалась бухта, которая идеально подходит для размещения марины. Рассчитанную на 200 мест стоянку яхт построят уже к июню. Гендиректор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров считает, что инвестиции в проект могут составить не менее 2 млрд рублей.

Ранее в Горской построят яхт-клуб. По мнению градоначальника, это станет шагом к развитию парусного спорта в Петербурге.

Фото: phxere

