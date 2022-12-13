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В XIV Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics петербургские школьники получили золотые медали
Сегодня, 20:41
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В XIV Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics петербургские школьники получили золотые медали

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Готовили ребят к испытанию учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов и доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников.

На XIV Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics победили школьники из Петербурга. Учащиеся Президентского физико-математического лицея № 239 и лицея № 533 получили золотые медали. Об этом сообщили на сайте Минпросвещения России.

Лидерами в индивидуальном зачёте стали школьники  Роман Кузнецов, Алиса Волкова, Павел Прозоров, Эльдар Хисамутдинов. 

Олимпиада ежегодно проводится в Румынии. Участники из России выполняли задания  дистанционно. Они решали задачи на площадке Образовательного центра "Сириус".

Отметим, что готовили ребят к испытанию учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов и доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников.

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Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Теги: romanian master of mathematics, дети, золотые медали, международная олимпиада по математике, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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