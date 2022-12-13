В XIV Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics петербургские школьники получили золотые медали

На XIV Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics победили школьники из Петербурга. Учащиеся Президентского физико-математического лицея № 239 и лицея № 533 получили золотые медали. Об этом сообщили на сайте Минпросвещения России.
Лидерами в индивидуальном зачёте стали школьники Роман Кузнецов, Алиса Волкова, Павел Прозоров, Эльдар Хисамутдинов.
Олимпиада ежегодно проводится в Румынии. Участники из России выполняли задания дистанционно. Они решали задачи на площадке Образовательного центра "Сириус".
Отметим, что готовили ребят к испытанию учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов и доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников.
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Фото: Пресс-служба Минпросвещения России
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