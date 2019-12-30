Стало известно об "остром желании" Трампа встретиться с Путиным до инаугурации

Трамп даже прервал собеседование с кандидатом на пост госсекретаря, чтобы спросить: "Когда я смогу встретиться с Путиным?".

Журналисты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг рассказали об "остром желании" Дональда Трампа встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным сразу после победы на президентских выборах. Об этом они написали в своей книге об американском лидере "A very stable genius" ("Очень стабильный гений").

По некоторым данным, Трамп настолько сильно хотел встретиться с Путиным до своего официального вступления в должность в январе 2017 года, что во время своего переходного периода после выборов прервал собеседование с кандидатом на пост госсекретаря. Он это сделал, чтобы спросить: "Когда я смогу встреться с Путиным?".

Первая встреча двух президентов состоялась на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. После 2-часовых переговоров с Путиным Трамп "быстро провозгласил себя экспертом по России". Он заявил, что обо все составил мнение и все понял.

В начале января издание Business Insider цитировало еще одну книгу о Трампе, которую написал журналист Питер Берген. В ней автор рассказал о ситуации, которая произошла вскоре после инаугурации американского лидера. Во время своего визита в Белый дом Тереза Мэй спросила, созванивался ли Трамп с Путиным, на что тот отрицательно покачал головой. Стоявший рядом директор разведывательного управления Пентагона Майкл Флинн наклонился к президенту и шепнул, что лидер России звонил ему несколько дней назад. Узнав это, Трамп раскритиковал Флинна и не захотел слушать его оправдания.

Видео: YouTube / The White House