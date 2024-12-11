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Взрыврной волной выбило стекла в жилых домах в приморском СНТ

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Прокуратура проводит проверку в сфере безопасности работ.

В Партизанском округе, на территории села Голубовка в Примоском крае во время взрывных работах на карьере "Примавтодора" оказались повреждены в ближайших домах стекла. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления прокуратуры. Ведется проверка техники безопасности осуществленного производственного процесса. Известно, что проблема оказалась вызвана ударной волной.

Ранее администрация Партизанского округа со ссылкой на АО "Дальтрансвзрыв" уведомила местных жителей о том, что в четверг, 16 января, на карьере "Комаровский" с 12 до 16 часов дня будет "произведено взрывание скважинных зарядов взрывчатых веществ". Радиус опасной зоны взрыва для населения был обозначен в 350 метров. Для зданий, сооружений, транспорта и оборудования  этот показатель составлял 200 метров. Позже в надзорном ведомстве отметили, что в ходе мероприятий по разрушению и разрыхлению пород оказались повреждены несколько стёкол в домах садового товарищества "Падь садовая 2".  Ситуация находится на контроле прокуратуры, а особое внимание будет уделено установлению причинённого ущерба и его возмещению.

Шесть человек погибли при взрыве в ресторане в Чехии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: приморский край, прокуратура, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия,

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