Взрыврной волной выбило стекла в жилых домах в приморском СНТ

Прокуратура проводит проверку в сфере безопасности работ.

В Партизанском округе, на территории села Голубовка в Примоском крае во время взрывных работах на карьере "Примавтодора" оказались повреждены в ближайших домах стекла. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления прокуратуры. Ведется проверка техники безопасности осуществленного производственного процесса. Известно, что проблема оказалась вызвана ударной волной.

Ранее администрация Партизанского округа со ссылкой на АО "Дальтрансвзрыв" уведомила местных жителей о том, что в четверг, 16 января, на карьере "Комаровский" с 12 до 16 часов дня будет "произведено взрывание скважинных зарядов взрывчатых веществ". Радиус опасной зоны взрыва для населения был обозначен в 350 метров. Для зданий, сооружений, транспорта и оборудования этот показатель составлял 200 метров. Позже в надзорном ведомстве отметили, что в ходе мероприятий по разрушению и разрыхлению пород оказались повреждены несколько стёкол в домах садового товарищества "Падь садовая 2". Ситуация находится на контроле прокуратуры, а особое внимание будет уделено установлению причинённого ущерба и его возмещению.

Шесть человек погибли при взрыве в ресторане в Чехии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости