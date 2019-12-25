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В Красногвардейском районе взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд
Сегодня, 15:19
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IRINA_CHALKINA

В Красногвардейском районе взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд

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Они вывезли снаряд на полигон, где его уничтожат.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. 

Опасную находку обнаружили в Красногвардейском районе. Боеприпас нашли у дома 49 по Челябинской улице. Местные жители незамедлительно вывезли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны на полигон, где его и уничтожат.

Горожан просят в случаях обнаружения таких снарядов срочно звонить в службу спасения по телефону 01. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец открыл стрельбу на Коммунаров из-за шумной машины соседа.

Фото:пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: красногвардейский район, омон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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