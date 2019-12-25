В Красногвардейском районе взрывотехники ОМОН обезвредили снаряд

Они вывезли снаряд на полигон, где его уничтожат.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.

Опасную находку обнаружили в Красногвардейском районе. Боеприпас нашли у дома 49 по Челябинской улице. Местные жители незамедлительно вывезли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны на полигон, где его и уничтожат.

Горожан просят в случаях обнаружения таких снарядов срочно звонить в службу спасения по телефону 01.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец открыл стрельбу на Коммунаров из-за шумной машины соседа.

Фото:пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО