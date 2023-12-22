Мужчина попал в реанимацию после взрыва дома в Ленобласти

Пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии.

В ночь на пятницу, 2 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что накануне около 23:00 в одном из домов деревни Большой Луцк в Кингисеппском районе Ленобласти произошёл хлопок, похожий на взрыв. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшим на место происшествия нарядом было установлено, что около 23:00 по вышеуказанному адресу в двух этажном деревянном доме, облицованном кирпичом, по неустановленной причине произошёл взрыв. Площадь строения составляет 55 кв. м.

Из дома был госпитализирован 34-летний мужчина с комбинированной взрывной травмой головы, груди, конечностей, термическими ожогами туловища и головы второй степени 10%, травмой правого глаза, в крайне тяжёлом состоянии. Пострадавшего поместили в реанимацию.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что многодетная мать из Ленобласти четыре года прожила в доме с трупом "без вести пропавшего" мужа.

Фото: Piter.TV