Взрыв газа в Саратове полностью разрушил почти 40 квартир

В ГУ МЧС уточнили число жертв трагедии.

Около 40 квартир полностью разрушены после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, где в результате происшествия погибли семь человек. Соответствующее заявление сделали сотрудники экстренных служб города журналистам. Эксперты пояснили, что говоря о жилых помещениях, расположенных в пятом подъезде здания, проводится анализ. Специалисты изучают, можно ли будет дальнейшее использование квартир или они также будут признаны утраченными.

В результате взрыва частично или полностью разрушены 38 квартир ГУ МЧС России

Напомним, что ГУ МЧС России в пятницу, 25 июля, сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Блинова, 2. Изначально оперативные ведомства упоминали о трех погибших. Позже количество жертв увеличилось. В списке оказался один несовершеннолетний. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Разбор конструкций все еще продолжается. После происшествия за медицинской помощью обратились 18 человек. Двоих медики госпитализировали. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в многоэтажном доме. Следователи ведут уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ГУ МЧС уточнили, что с субботы, 26 июля, местные жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. В доме всего было подъездов и 194 квартиры, в которых проживало около 600 человек. На данный момент правоохранительные органы не исключают ни одной из версий причин взрыва газа.

Ранее: в Саратове при взрыве в жилом доме погибли три человека.

Фото: Telegram / Регнум, РИА Новости