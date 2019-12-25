Под Смоленском при взрыве самодельного устройства 4 человека получили ранения

Два человека в реанимации, у двоих состояние средней тяжести.

В Смоленской области 4 человека подорвались самодельной бомбой.

Телеграм-канал "112" сообщает, что в деревне Раковка Смоленской области 4 местных мужчин собрались "глушить" рыбу. Для этого они изготовили взрывное устройство. Бомба взорвалась "в руках" у рыбаков. Все четверо получили ранения. У Руслана Б. 1973 г.р. осколочные ранения груди и живота, перелом ног. У Сергея Р. 1966 г.р. травма грудной клетки. У Сергея Б. 1976 г.р. осколочные ранения груди и живота. У Петра А. 1974 г.р. осколочные ранения левого плеча, груди и таза.

Телеграм-канал LAFE SHOT уточняет, что взрыв произошел в жилом доме. За взрывом пожара не последовало. Двое из пострадавших в реанимации, двое в удовлетворительном состоянии.

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Фото: Piter.TV