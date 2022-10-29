Взгляд Piter.tv: как проходил десятый юбилейный Петербургский международный форум здоровья

Представители власти, бизнеса, общественных объединений, разработчики оборудования представили свои разработки и поделились экспертными мнениями.

В Северной столице с 25 по 27 октября 2022 года провели десятый юбилейный Петербургский международный форум здоровья. Корреспондент Piter.tv показал, как проходил симпозиум.

Представители власти, бизнеса, общественных объединений, разработчики оборудования представили свои разработки и поделились экспертными мнениями. Участники обсудили вопросы перспективы развития медицины и здравоохранения в меняющемся мире.

В перспективе мы подошли к тому, что только 15-20 процентов, это здравоохранение. Всё остальное, это экология, среда, активный образ жизни и всё это необходимо развивать для того, чтобы наши города были здоровыми. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

На выставке продемонстрировали современные технологии и передовую медицинскую продукцию. Участники увидели медицинское оборудование, лекарства, специальная одежда, средства индивидуальной защиты и направления образования в сфере медицины digital и туризма.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области охраны здоровья населения между Комитетами по здравоохранению Санкт-Петербурга и Минска

Теперь это к ному обязывает. Я думаю, население в праве рассчитывать, что это взаимодействие приведет к повышению качества и доступности медицинской помощи в обоих мегаполисах. Дмитрий Лисовец , председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Проект призван содействовать комплексному подходу к здравоохранению для формирования здорового образа жизни населения.

Ранее на Piter.tv: главный невролог Петербурга рассказал, что делать, если у вас или близких подозрение на инсульт.

Видео: Piter.tv