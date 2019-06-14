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Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России

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Ранее, в 2011 году, его наградили орденом за "Заслуги перед Отечеством" IV степени.

Музыкант Вячеслав Бутусов стал Заслуженным артистом РФ. Соответствующий указ о присвоении звания подписал президент Владимир Путин. Накануне, 13 июня, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится о присвоении звания "Бутусову Вячеславу Геннадьевичу - артисту общества с ограниченной ответственностью "Ю-Питер". 

Также Заслуженными артистами стали актриса Полина Агуреева, актриса Московского драматического театра имени Станиславского Елена Морозова и актриса Ирина Шевчук, актер Театра Моссовета Юрий Черкасов, дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского Денис Лотоев.

Напомним, Вячеслав Бутусов является лидером групп Nautilus Pompilius и Ю-Питер.

Ранее, Piter.TV сообщил о том, что Сергей Лазарев представил русскоязычную версию "Scream".

Видео: Piter.TV ; YouTube / Butusov

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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