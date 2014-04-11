Вуокса станет рекой дружбы в последние выходные июня

В Приозерском районе реализуется международный проект по развитию туризма на реке Вуокса.

В рамках запустившегося год назад международного проекта The Visit Vuoksi в Ленинградской области с 25 по 26 июня пройдет фестиваль "Вуокса — река дружбы". В программе мероприятия, которое состоится в Приозерском районе, значатся соревнования и мастер-классы по водному спорту, праздничный концерт, гастромаркет и кулинарный конкурс из местной продукции, а также экологический блок.

25 июня будет посвящено деловой программе с интерактивными семинарами на тему охраны природы и конференция по продвижению туристических маршрутов. На 26 июня запланирована регата, перед которой опытные капитаны проведут мастер-класс. В перерывах обещают соревнования и площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, квест и релакс-парк.

Праздник посвящен сохранению культурного наследия и природного богатства и служит привлечению внимания к Вуоксе как к важному природному объекту, пока не слишком популярному среди туристов других стран. Проект финансируется Программой приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия-Россия 2014-2020", его бюджет составляет € 834,355. Участником с Финской стороны выступает город Иматра, с Российской - Информационно-туристский центр Ленобласти, Дирекция особо охраняемых природных территорий, Лосевский курорт. Проект будет реализовываться до 30 августа 2022 года.

Ранее зампредседателя регионального Комитета по культуре и туризму Ольга Голубева назвала самые популярные места у туристов в Ленинградской области.

Фото: "Вуокса - река дружбы" сообщество в соцсети ВКонтакте