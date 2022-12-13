В Петербурге нашли второго Чижика-Пыжика

Обнаружить "собрата" знаменитой птицы не так просто.

Одной из популярных достопримечательностей Северной столицы является скульптура "Чижик-Пыжик" на Фонтанке. Однако не многие знают, что у птенчика есть "собрат", который поселился на Васильевском острове. О местопоожении скульптуры рассказало издание Spb.aif.ru со ссылкой на пост в соцсетях.

Как выяснилось, второй Чижик-Пыжик находится на углу дома №3 по Донской улице. Обнаружить его с первого раза непросто.

Неизвестно, как именно скульптура оказалась в таком неожиданном месте. Автор поста в паблике "Непрадный Петербург" ВКонтакте предположил, это один из семи Чижиков-Пыжиков, пропавших в своё время с набережной Фонтанки.

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Фото: Яна Хватова / АиФ