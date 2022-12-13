  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге нашли второго Чижика-Пыжика
Сегодня, 16:28
263
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге нашли второго Чижика-Пыжика

0 0

Обнаружить "собрата" знаменитой птицы не так просто.

Одной из популярных достопримечательностей Северной столицы является скульптура "Чижик-Пыжик" на Фонтанке. Однако не многие знают, что у птенчика есть "собрат", который поселился на Васильевском острове.  О местопоожении скульптуры рассказало издание Spb.aif.ru со ссылкой на пост в соцсетях. 

Как выяснилось, второй Чижик-Пыжик находится на углу дома №3 по Донской улице. Обнаружить его с первого раза непросто. 

Неизвестно, как именно скульптура оказалась в таком неожиданном месте. Автор поста в паблике "Непрадный Петербург" ВКонтакте предположил, это один из семи Чижиков-Пыжиков, пропавших в своё время с набережной Фонтанки.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге открыли виртуальный музей Корнея Чуковского

Фото: Яна Хватова / АиФ

Теги: санкт-петербург, чижик-пыжик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии