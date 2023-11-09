Проекты вторых выходов со станций "Балтийская" и "Василеостровская" разрабатывают в Смольном

Ради строительства нужно будет провести полное или частичное изъятие нескольких земельных участков.

Общественные обсуждения проектов новых выходов станций метро "Василеостровская" и "Балтийская" стартовали в Петербурге. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу городского комитета по градостроительству и архитектуре.

Так, второй выход со станции "Василеостровская" планируют создать на 11-й линии. Для этого нужно будет провести полное или частичное изъятие земельного участка. Кроме того, под снос в этом случае пойдут дом №38, литера А, и ещё две небольшие постройки. Второй выход с "Балтийской" расположат на углу набережной Обводного канала и Измайловского бульвара. Там также будут изъяты участки, частично занимающие данные территории.

Добавим, что, по планам Смольного, станция "Балтийская-2" будет возведена к 2028 году, а "Василеостровская-2" появится ещё через год.

Ранее мы сообщили о том, что вход на станцию метро "Обухово" ограничат на два дня в связи с ремонтом.

Фото: Piter.TV