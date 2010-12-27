Всю среду выборжан ожидают кратковременные дожди и грозы, также возможен град

Сегодня, 3 июля, на территории Выборгского района, а также всей Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.
Жителям Ленинградской области стоит захватить в дорогу зонтики и не планировать продолжительные прогулки на свежем воздухе. Так, по словам синоптиков, на протяжении всего дня в 47 регионе пройдут кратковременные дожди с грозами. Также местами возможны ливни и град.
Температура воздуха в ночные часы составит +10...+15 градусов. Днем +13...+18 градусов.
Фото: "Интересный Выборг"
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