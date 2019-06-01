Россия перестала экспортировать топливо на Украину

Москва пошла на такой шаг в связи с расширением санкцией со стороны Киева.

В субботу, 1 июня, в силу вступил запрет на поставки российского угля и нефтепродуктов на территорию Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Правительство РФ запретило ввозить прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы на Украину без разрешения Минэкономразвития. Также ограничения коснулись каменного угля, брикетов, окатышей, бурого угля, кокса, ретортного угля и других видов топлива.

Москва пошла на такой шаг в связи с расширением санкцией со стороны Киева. В ответ на новые ограничения Россия также запретила импорт некоторых видов украинской продукции. В Совете национальной безопасности и обороны Украины уже отреагировали на запрет, заявив что решение Москвы создаст Киеву проблемы.

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