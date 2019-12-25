Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

Трансляцию пройдет в социальных сетях Министерства просвещения.

Минпросвещения проведет онлайн всероссийскую акцию в поддержку выпускников 2020 года. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Мероприятие будет транслироваться 25 мая на страничке Минпросвещения России в социальной сети "ВКонтакте". Для выпускников проведут различные флешмобы, конкурсы, а также прямые эфиры со знаменитостями, где они поделятся своими историями школы.

Ранее министр образования и науки России Валерий Фальков предложил провести онлайн-выпускной во всех ВУЗах России. По его словам, многие университеты и институты идею поддержали.

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