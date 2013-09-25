В Петербурге пройдут Всероссийские массовые соревнования по баскетболу

В соревнованиях примут участие мужские и женские команды 3-х возрастных групп: 18-29 лет; 30-49 лет; 50 лет и старше.

В понедельник, 5 сентября, на территории, прилегающей к стадиону "Газпром Арена, на Футбольной аллее 1, пройдут Всероссийские массовые соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч". Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту.

В рамках соревнований также пройдут Спартакиады среди органов исполнительной власти города, администраций районов и трудовых коллективов.

В соревнованиях примут участие мужские и женские команды 3-х возрастных групп: 18-29 лет; 30-49 лет; 50 лет и старше. В команду входят 4 игрока, один из которых в запасе. Игра длится 10 минут, либо до 21 набранного командой очка.

Соревнования продлятся с 12:50 до 19 часов.

Ранее мы писали, что в Ломоносовском районе прошли "Аннинские открытые командные соревнования по пожарной безопасности".

Фото: Pexels