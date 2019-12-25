Всемирный день туризма и легкоатлетический забег ограничат движение автотранспорта

Ограничения будут действовать весь день 25 сентября.

В среду, 22 сентября, в пресс-службе комитета по транспорту предупредили горожан об ограничении движения по центру города из-за проведения Всемирного дня туризма.

Так, с 6 утра до 18 часов вечера нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной реки Мойки прекратят движение транспортных средств. То же самое коснется Благовещенского моста с 13:20 до 13:55, Дворцового моста с 13:50 до 14:20, Дворцовой набережной с 13:45 до 14:20. Также нельзя будет проехать по Дворцовому мосту и Дворцовой набережной с 20:50 до 22:00.

Помимо этого, с полуночи 24 сентября до семи утра 25 сентября запретят остановку машин по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной реки Мойки.

Также комтранс предупредил об ограничении 25 сентября с 08.00 до 12.00 в связи с проведением легкоатлетического забега "Кубок Губернатора Санкт-Петербурга". Движение транспорта по дороге к Шалашу Ленина от Приозерной ул. до площади у дороги на Глухое озеро будет прекращено. Также с 00.00 24 сентября до 12.00 25 сентября по данному адресу будет запрещена остановка.

Схемы ОДД опубликованы на сайте Смольного.

Ранее мы писали, что в Парголово 25 сентября ограничат движение из-за веломарафона.

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