Петербург отметит Всемирный день балета трансляцией "Лебединого озера"

В постановке будут участвовать прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, а также лауреат международных конкурсов Дмитрий Соболевский и учащиеся хореографических школ Северной столицы.

Вечером в четверг, 2 ноября, в сообществе "Культура Петербурга" состоится онлайн-трансляция балета "Лебединое озеро" в честь Всемирного дня балета. Об этом сообщила пресс-служба проекта "Всемирный день балета в Санкт-Петербурге".

В постановке будут участвовать прима-балерина Большого театра Евгения Образцова, а также лауреат международных конкурсов Дмитрий Соболевский и учащиеся хореографических школ Северной столицы.

Трансляция начнётся в 19:00. В 17:00 пройдёт творческая встреча с народной артисткой РФ Илзе Лиепой. Сообщество проведёт ещё несколько тематических трансляций до 3 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что в павильоне Петербурга на выставке-форуме "Россия" покажут копию Дворцового моста.

Фото: пресс-служба проекта "Всемирный день балета в Санкт-Петербурге"