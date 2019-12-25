Всех задержанных после драки со стрельбой у метро "Садовая" отправили под арест

По делу о ночном конфликте в центре Петербурга задержали десятерых человек.

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста для всех задержанных по делу о массовой драке со стрельбой у станции метро "Садовая". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт произошел в ночь на 12 ноября. В полицию Адмиралтейского района поступили сообщения о драке с участием нескольких человек и звуках выстрелов возле станции метро.

Сотрудники полиции задержали в Выборгском и Адмиралтейском районах семерых мужчин в возрасте от 18 до 28 лет и доставили их в отделы. Среди них были пятеро выходцев из северокавказских республик. Двух участников конфликта госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Позже оперативники главка вместе с сотрудниками ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области задержали еще троих предполагаемых участников драки. Их обнаружили в доме № 3 на Советской улице в Тихвине. Возраст задержанных составляет от 20 до 27 лет. Все трое также являются выходцами из Северо-Кавказского региона.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти пассажир Opel погиб при столкновении с грузовиком.

Фото: Piter.TV