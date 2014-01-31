29 августа в кинотеатре "Родина" в рамках проекта #ARTPOKAZ состоялся показ фильма французского режиссера Кристофа Оноре «Все песни только о любви» (Les chansons d'amour). Даже через 10 лет после премьеры лента собрала полный зал зрителей.

Фильм разделен на 3 части: уход, отсутствие и возвращение. На их протяжении главный герой Исмаэль (в исполнении Луи Гарреля) пытается разобраться в своих чувствах и самом себе.

Вначале он со своей девушкой Жюли (Людивин Санье) живут "ménage à trois" с его сослуживицей Элис (Клотильда Эсме). Жюли до конца не может понять, подходит ли ей такая модель отношений, и постоянно устраивает сцены ревности молодому человеку. Однако в один вечер Жюли неожиданно умирает.

Исмаэль, обычно весёлый парень, старается сохранить спокойствие, хотя внутри осознаёт, какой значимой частью его жизни была Жюли. Он отклоняет помощь и поддержку со стороны родственников покойной, особенно старшей сестры, Жанны (Кьяра Мастроянни). и безуспешно пытается утешить себя мимолётными связями. Только настырные ухаживания юного Эрванна (Гренуар Лепренс-Ренге), вроде как, сдвигают в строну уныние главного героя и дают начало чему-то новому.

В соответствии с названием фильма, все ключевые моменты показаны через песни. И музыка здесь заслуживает отдельного внимания, ведь недаром Алекс Бопен в 2008 году получил за эту работу премию "Сезар" как лучший композитор.

Сам фильм был номинирован на золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля 2007 года, однако уступил её румынской драме "4 месяца, 3 недели и 2 дня".

Анжела Руссу

Видео: YouTube, ТрихолоТВ