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Лучшие педагоги дополнительного образования Петербурга получили награды
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Лучшие педагоги дополнительного образования Петербурга получили награды

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Петербург единственный в России регион, который отмечает профессиональный праздник работников системы дополнительного образования.

В первых числах октября в Петербурге отмечают профессиональный праздник работников системы дополнительного образования. Каждый год 50 педагогов, внесших значительный вклад в развитие системы дополнительного образования детей, чьи воспитанники добиваются высоких результатов в творчестве, науке, спорте, социальной активности, удостаиваются высокой награды.

Накануне, 28 октября, в парадном зале Аничкова дворца состоялась торжественная церемония поздравления и вручения премий лучшим педагогам. Губернатор поблагодарил присутствующих за труд, за достижения наших детей, которые стали возможны благодаря профессионализму, любви и заботе.

Также вице-губернатор Ирина Потехина поздравила всех работников системы дополнительного образования и вручила 50 заслуженным педагогам почетную грамоту. В ходе прошедшей церемонии руководители старейших учреждений, которым в этом году исполняется по 45, 55, 75, 85 и 90 лет, получили памятные подарки от правительства.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Ирина Потехина поздравила Российское движение школьников с днем основания.

Фото: Pexels

Теги: лучшие педагоги дополнительного образования, награда педагогу, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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