Временная смотровая башня в "Никольских рядах" закроется после 3 октября

Горожан приглашают полюбоваться видами Петербурга с высоты птичьего полета в последний раз.

Во вторник, 7 сентября, в пресс-службе общественного пространства "Никольские ряды" сообщили Piter.tv, что временная смотровая башня закроется уже совсем скоро – 3 октября.

Площадку изначально открывали временно в декабре прошлого года. С ее высоты виден исторический центр Санкт-Петербурга, любоваться которым можно бесконечно – купола храмов и разноцветная перспектива петербургских крыш, извилистый изгиб набережной Канала Грибоедова и Семимостье, удаленный вид на большую Неву и верфи.

Возможно, вы уже оценили заснеженный вид с башни прошедшей зимой, а может наблюдали, как весна окутывала город зеленью или встречали здесь закаты теплым летом. Осень вступила в свои права, и это последний сезон в жизни Смотровой башни в Никольских и самое время увидеть золотую осень с высоты птичьего полета. приглашают организаторы

Башня открыта с 10 утра до 22 часов вечера.

Ранее мы писали, что новое общественное пространство открыли на внутренней территории Гостиного двора.

Фото: предоставлено "Никольскими рядами"