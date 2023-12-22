Врачи рассказали петербуржцам, как не заболеть полиомиелитом

Вылечиться от полиомиелита нельзя. Вирусом могут заразиться люди любого возраста.

В Городском центре профилактики медицины петербуржцам рассказали о профилактике полиомиелита. Инфекционное заболевание, поражающее нервную систему, атакует спинной мозг. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Врачи отметили, что вылечиться от полиомиелита нельзя. Вирусом могут заразиться люди любого возраста. Особенно часто заболевание диагностируют у детей. Параличи при полиомиелите носят необратимый характер.

Вирус передается от человека к человеку с пищей, водой, через загрязненные руки, предметы быта. Поэтому необходимо соблюдать гигиену.

Единственный способ предотвращения заражения является вакцинация. Специфического лечения вируса нет.

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Фото: Pxhere, Telegram / ГЦМП СПб