Врачи рассказали, чем полезен шоколад

Он улучшает настроение.

Врачи сообщили о пользе шоколада. В нем содержится много веществ, благотворно влияющих на состояние здоровья. Об этом пишет The Sun со ссылкой на исследование, которое опубликовано на сайте Национального центра биотехнологической информации США.

Эксперты подчеркивают, что в шоколаде имеется много веществ, благотворно влияющих на состояние здоровья.

Шоколад может взаимодействовать с некоторыми системами нейромедиаторов, такими как дофамин, серотонин и эндорфин (содержащиеся в какао и шоколаде), которые способствуют регулированию аппетита и улучшению настроения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сыром какао содержатся флаванолы, которые улучшают кровообращение в сердце, а также снижают кровяное давление и воспаление.

По словам экспертов, шоколад также усиливает мозговую активность.

Ранее мы писали, что в Великобритании начались клинические испытания вакцины от ВИЧ. Это мозаичная вакцина, которая нацелена на широкий спектр вариантов ВИЧ-1.

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