В НИИ Джанелидзе спасли жизнь пострадавшему в ДТП водителю скутера

В институте скорой помощи имени И.И. Джанелидзе спасли водителя скутера с множественными ушибами, переломами и повреждением печени. Мужчина попал в ДТП, где и получил травмы.

Самыми распространенными видами травм, с которыми работают в НИИ – травмы, полученные в результате ДТП. Об этом пишет пресс-службе института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе

На днях к врачам НИИ попал мужчина, который пострадал в результате столкновения скутера и автомобиля. В больнице ему диагностировали множественные переломы и ушибы, а также поместили в шоковую операционную.

Врачи-хирурги устранили кровотечение в брюшную полость. Оно появилось из-за сильного ушиба печени, ее работу успешно восстановили.

Оперативная совместная работа специалистов центра экстренной медицины спасла пациенту жизнь. Сейчас его состояние стабильное, пациент продолжает лечение на одном из отделений института. В НИИ напомнили, что дорога – зона повышенной опасности, где нужно быть острожнее и внимательнее.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП из-за разрыва колеса КАМАЗа произошло в Ленобласти.

Фото: Piter.TV