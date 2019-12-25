Мошенники выманили у петербургского врача 6 млн рублей

Аферисты лишили пожилую женщину не только крупной суммы, но и квартиры.

В среду, 13 декабря, в полицию обратилась 75-летняя врач-ординатор, которая заявила, что стала жертвой аферистов. Мошенники лишили пожилую женщину не только крупной суммы, но и квартиры. Об этом стало известно Piter.TV.

Впервые женщине поступил звонок 14 декабря. На другом конце провода заявили, что ей звонят сотрудники ФСБ и ЦБ РФ и убедили оформить ряд кредитов в разных кредитных учреждениях на общую сумму в полмиллиона рублей. Второй звнок поступил 23 ноября: тогда женщине заявили, что её квартира на улице Верности попала в некий "чёрный список", и, чтобы обезопасить её, необходимо якобы оформить фиктивную сделку купли-продажи.

В итоге ординатор продала жилплощадь за 6,8 млн рублей и отдала преступникам 6,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мшенники убедили завкафедрой петербургского вуза отдать им 1,7 млн рублей для "участия в торгах".

Фото: Piter.TV