Мошенники убедили завкафедрой петербургского вуза отдать им 1,7 млн рублей для "участия в торгах"

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 11 декабря, в полицию обратился 76-летний житель Приморского района Северной столицы, работающий заведующим кафедрой физики одного из вузов города. Как стало известно Piter.TV, мужчина сообщил, что оказался жертвой мошенников.

По словам заявителя, в период с 26 ноября по 9 декабря он переписывался в мессенджере с неизвестным, который убедил его передать сторонним лицам 1,7 млн рублей под предлогом участия в биржевых торгах.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пенсионер взял в кредит 9 млн рублей и перевёл их мошенникам.

Фото: Piter.TV