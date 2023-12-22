Терапевта из Петербурга осудили за взятки от призывников в полмиллиона рублей

Суд приговорил терапевта к четырём годам условно.

Фрунзенский районный суд приговорил терапевта из Санкт-Петербурга к четырём годам условно. Его обвиняли в крупном взяточничестве и посредничестве при получении незаконного обогащения. Об этом сообщили в четверг, 1 февраля, сообщили в Объединённой пресс-службе городских судов.

Суд установил, врач работал в кабинете поликлиники №19 при военном комиссариате. Он объединился с другими медработниками и решил "заработать" на призывниках, которые хотели уклониться от службы в армии. Общая сумма взяток составила почти 500 млн рублей.

Обвиняемый свою вину полностью признал и всячески оказывал сотрудничество в деле. Поэтому суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, он лишён права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.

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Фото: Piter.TV