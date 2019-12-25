Врач оценила данные по заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Главный эпидемиолог Петербурга признала, что "статистика у нас страдает".

Главный внештатный специалист-эпидемиолог комитета по здравоохранению Петербурга Людмила Зуева оценила данные по заболеваемости коронавирусом в городе. Высказывание специалиста приводит 9 октября портал "Фонтанка".

Эпидемиолог заявила, что по зафиксированным случаям смертей статистика может отставать на месяц или больше. Данные могут "подделывать под проблемы", которые возникают в стране. Зуева считает, что по крайней мере те люди, которые решают эту проблему — "знают правду".

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города не заинтересованы вводить новые ограничения по коронавирусу в Северной столице. Заявление градоначальника прозвучало на заседании городского общественного совета по развитию малого предпринимательства.

Фото: Piter.tv