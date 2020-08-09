Врач объяснил, почему COVID-19 опаснее нового SFTS

Сотрудник Новосибирского государственного медицинского университета считает, что данное заболевание будет "чем-то местным" и не распространится, как коронавирус

При этом, по мнению Владислава Митрохина, наиболее опасным может стать сочетание коронавируса нового типа и гриппа, в то время как SFTS мало изучен и имеет желудочно-кишечное проявление.

Впервые вирус SFTS был выявлен в 2009 году. Симптомами является кашель, повышение температуры, тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота и диарея. Обычно заболевание наблюдается у насекомых, грызунов, членистоногих и млекопитающих. Оно передается через укусы, кровь, гной, а также слизистую. Новая форма распространяется клещами.

О вспышке нового типа вируса SFTS в КНР стало известно 8 августа. От него уже умерли как минимум 7 человек при более чем 60 инфицированных. Однако специалисты считают, что при соблюдении мер предосторожности поводов для паники нет.

Видео: YouTube / CGTN America

