Врач-эндокринолог рассказала, как подготовиться к сдаче ГТО

Лучше готовиться к сдаче нормативов постепенно, под контролем врача и тренера.

Президент РФ выдвинул программу по развитию здоровья населения, в рамках которой проект "ГТО" играет ключевую роль. Сдача нормативов этой программы полезна как детям, так и взрослым, помогая укрепить здоровье, развить силу духа и приобщить к здоровому образу жизни. Об этом рассказала врач-эндокринолог, валеолог основатель проекта "Центр управления весом" Наталья Петрова в беседе с телеканалом "360".

Петрова отметила, что лучше готовиться к сдаче нормативов постепенно, под контролем врача и тренера. Начинать следует с развития основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости и координации. Тренировки должны быть разнообразными, включая бег, прыжки, гимнастику, плавание и силовые упражнения.

Начните с оценки текущего уровня физической подготовки и состояния здоровья. Составьте индивидуальный план тренировок, учитывая свои цели и возможности. Важно помнить про правила маленьких шагов — это поможет сохранить здоровье и интерес к цели. Не надо завтра бежать марафон, если в последний раз вы бегали год назад. Наталья Петрова, врач-эндокринолог

С течением времени план тренировок можно корректировать, увеличивая продолжительность и интенсивность упражнений. Регулярный контроль за прогрессом в этом поможет. Кроме того, важно соблюдать режимы питания, отдыха, следить за сном, который должен длиться не менее 7,5 часов, а также уделять внимание достаточному потреблению воды и питательных веществ.

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