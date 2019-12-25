Впервые за год снизились мировые цены на продовольственные товары

Однако показатель все равно выше, чем в 2020 году.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сообщила, что в июне впервые за 12 месяцев снизились мировые цены на продовольственные сырьевые товары.

Так, в прошлом месяце среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 124,6 пункта. Это на 2,55 меньше, чем было в мае. Однако на 34% выше показателя в 2020 году.

Отмечается, что в июне на 9,8% снизился индекс цен на растительное масло ФАО. Он достиг минимального значения за последние четыре месяца. Отмечается, что падение произошло из-за снижения "мировых цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла".

При этом индекс цен на сахар вырос на 0,9%, если сравнивать с маем, так же и на мясо – на 2,1%.

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