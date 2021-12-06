Впервые в Петербурге провели роды с участием сурдопереводчика

Малыши родились в многодетной семье. Теперь у родителей есть 9 детей.

Накануне, 9 сентября, в Петербурге медики "родоразрешили" инвалида по слуху. На свет появились два здоровых малыша. Роды проходили с участием сурдопереводчика. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава.

Мальчики появились на свет в результате операции кесарева сечения. Их назвали Ягуар и Юлиан – 2470 граммов, 47 сантиметров и 3030 граммов, 49 сантиметров; 8 и 9 баллов по шкале Апгар. Пресс-служба Комздрава

Отметим, что малыши родились в многодетной семье. Теперь у родителей есть 9 детей. Врачи выяснили, что у мальчиков слух сохранен.

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Фото: Телеграм / Комздрав СПб