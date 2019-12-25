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В Парголово появятся 5 домов для молодых семей к 2023 году
Сегодня, 17:41
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Парголово появятся 5 домов для молодых семей к 2023 году

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Новый жилой массив состоит из 5 жилых домов.

В среду, 11 августа, в поселке Парголово прошла торжественная церемония заливки первого кубометра бетона в основание фундамента нового жилого комплекса для семей – участников городской жилищной программы "Молодежи – доступное жилье". Официальный старт стройке дал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко, передает пресс-служба чиновника. 

Бондаренко подчеркнул, что проект не является коммерческим, он ориентируется на участников городской жилищной программы. По словам вице-губернатора, проект рождался тяжело, с 2016 года. 

Сегодня мы стоим в начале пути, который должен завершиться в 2023 году новосельем 428 семей

Николай Бондаренко

Планируют возвести 5 жилых домов, место для отдыха, детские площадки, спортивные тренажеры, парковочные места разместят по внешнему периметру комплекса. 

В 2021 году на реализацию программы в бюджете Петербурга предусмотрено 1,5 млрд рублей. Еще 1 400 молодых семей смогут улучшить свои жилищные условия.

Ранее мы писали, что проблемный ЖК "На Заречной" в Петербурге достроили.

Фото: Piter.tv

 

 

 

Теги: недвижимость, парголово, петербург, стройка жилья
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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