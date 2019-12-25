"Совавто" возобновляет продажу билетов на автобусы из Петербурга в Хельсинки

Автобусы снова смогут курсировать между странами после новостей о потенциальном открытии финской границы.

Компания "Совавто", осуществляющая перевозки между РФ и Финляндией, заявила о возобновлении продажи билетов из Петербурга до Хельсинки и в обратном направлении на 14 декабря. Информацию разместила пресс-служба перевозчика.

Автобусы снова смогут курсировать между странами после новостей о потенциальном открытии финской границы. Выехать в финскую столицу можно будет в 7:45, обратно автобус повезёт пассажиров в 16:00. Также руководство перевозчика подчеркнуло, что в случае открытия границ и отсутствия заявления на возврат денег, всё ещё можно воспользоваться приобретёнными ранее билетами на актуальные даты.

Добавим, что единственный пограничный пункт Райя-Йоосеппи (Лотта) закрыли ночью 30 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что ECOLINES отменил автобусные рейсы между Петербургом и Финляндией после закрытия пограничных пунктов.

Фото: bus.sovavto.ru