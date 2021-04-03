Возле станции метро Беговая столкнулись два автомобиля: видео

В машинах находились две семьи. По предварительной информации, пострадал ребенок.

Вечером в субботу, 3 апреля, на перекрестке Савушкина и Туристской улицы произошло ДТП с участием двух машин. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отмечают очевидцы, машины столкнулись на повороте. Свидетели сообщают, что авария произошла из-за автомобиля Mazda, который ехал на большой скорости на красный свет. В салонах находились по три человека, в том числе дети. По предварительным данным, пострадал ребенок.

Известно, что на место происшествия приехала скорая помощь. Информация о состоянии участников ДТП уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Декабристов возле дома 56 столкнулись две иномарки: видео.

Видео: источник в правоохранительных органах