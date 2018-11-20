Возле рюмочной на Ленинском проспекте бизнесмен пырнул мужчину ножом в шею

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, подозреваемый был задержан.

В ночь на 1 февраля около трех часов ночи возле кафе "Рюмочная 24", который находится на Ленинском проспекте произошла поножовщина. 41-летний коммерческий директор частной компании во время пьяной ссоры ударил ножом 34-летнего безработного, отмечавшего день рождения.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Медики диагностировали проникающее колото-резанное ранение левой половины шеи, его поместили в реанимацию. Нападавшего задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".

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